 

اليمن: تصعيد عسكري مقلق في عدن وخطابات تدعو إلى أعمال عنف..

OCHA/Giles
أسرة يمنية في أحد مخيمات النازحين في اليمن.
7 آب/أغسطس 2019
السلم والأمن

أفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، بتصعيد عسكري مقلق في عدن باليمن، مشيرا إلى بيان صادر اليوم الأربعاء، عن المبعوث الخاص، السيد مارتن غريفيثس يبدي فيه مخاوف حيال اشتباكات وقعت حول القصر الرئاسي.

 

 

وقال "إنّ أي تصعيد للعنف يؤدي إلى المزيد من عدم الاستقرار والمعاناة في عدن، ويزيد من الانقسامات السياسية والاجتماعية".

 

وكما أعرب غريفيثس عن قلق بالغ إزاء "الخطابات الداعية إلى أعمال العنف ضد مؤسسات يمنية".

 

ودعا، في هذا السياق، الأطراف المعنية إلى "وقف العنف والانخراط في حوار لحلّ الخلافات". 

 

 

كما حثّ المبعوث الخاص لليمن جميع أصحاب النفوذ على التدخّل "لوقف التصعيد وضمان سلامة المدنيين".

 

 

 

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