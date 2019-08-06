بيان صحفي لمجلس الأمن يدين بأشد العبارات أعمال الإرهاب الأخيرة في العاصمة المصرية القاهرة

جاء ذلك في بيان صحفي صدر عصر اليوم الثلاثاء، تقدم فيه أعضاء مجلس الأمن بخالص تعازيهم لأسر الضحايا ولحكومة مصر، وتمنوا الشفاء العاجل والكامل للمصابين.

وفي بيانهم أكد أعضاء المجلس من جديد أن "الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين".

وشدد أعضاء مجلس الأمن على "ضرورة مساءلة مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية البغيضة ومنظميها ومموليها ورعاتها وتقديمهم إلى العدالة".

وحثوا جميع الدول، وفقاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، على التعاون بنشاط مع حكومة مصر وجميع السلطات الأخرى ذات الصلة في هذا الصدد.

هذا وكرر أعضاء مجلس الأمن التأكيد على أن أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية وغير مبررة، بغض النظر عن دوافعها، أينما ومتى ارتكبت، وأيا كان مرتكبوها. أكدوا من جديد على ضرورة قيام جميع الدول بمكافحة -بكل الوسائل، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والالتزامات الأخرى بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي- التهديدات التي يتعرض لها السلام والأمن الدوليان عن طريق الأعمال الإرهابية.

وكان أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد أصدر بيانا مساء أمس أعرب فيه عن استيائه الشديد من الأعمال الإرهابية في مصر، مرسلا بتعازيه إلى أقارب الضحايا ومصر، حكومة وشعبا.