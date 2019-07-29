فيما يتعلق بالادعاءات الواردة حول كبار موظفي الأونروا، غوتيريش لن يدلي بأي تعليق قبل استلام التقرير الكامل

جاء ذلك ردا على أحد أسئلة الصحفيين في المؤتمر الصحفي اليومي حول ما إذا كان أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مازال يثق بالمفوض العام للأونروا، بيير كرينبول.

وعن ذلك قال فرحان حق:

"في هذه المسألة، النقطة الأساسية هي أن التحقيق في الادعاء الوارد في المقال الذي ذكرته للتو ما زال جارٍ. إلى أن يتم الانتهاء من هذا التحقيق، فإن الأمين العام ليس في وضع يسمح له بالإدلاء بأي تعليق إضافي حول هذا الأمر. كما أظهر الأمين العام في الماضي، فإنه ملتزم بالعمل بسرعة عند استلام التقرير الكامل."

وحول ما إذا كان يشعر بالقلق إزاء بعض الادعاءات الواردة في التقرير، أو إن كان يعتقد أن هناك شيئا فاسدا في الأونروا خاصة بعد تنحي ثلاثة من كبار المسؤولين في الأونروا من مناصبهم في الشهر الماضي، أكد فرحان حق مرة أخرى، أنه "ليس لدى الأمم المتحدة أي تعليق آخر حتى يتم الانتهاء من التحقيق". لذلك فهو غير مستعد في هذه المرحلة لإجراء تقييم للادعاءات التي تم تقديمها.

وكانت قناة الجزيرة قد نشرت مقالا حول تقرير داخلي قامت به الأونروا يدعي بأن أعضاء الدائرة الداخلية لكبار موظفي الأونروا قد "تورطوا في سوء السلوك والمحسوبية والانتقام وغيرها من انتهاكات للسلطة".