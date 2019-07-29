اليونيسف تدين مقتل 5  يافعين خلال احتجاجات طلابية في مدينة الأبيض غرب السودان

وفي بيان أصدره اليوم الإثنين، قال ممثل اليونسيف في السودان، السيد عبدالله فاضل، إن "الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 17 سنة، كانوا يحتجون على بدء السنة الدراسية في ظروف حالة عدم اليقين السياسي في السودان."

وتقدم ممثل المنظمة في السودان عبد الله فاضل، بخالص تعازيه للأسر والطلاب والمجتمع. كما حث ممثل اليونسيف جميع المشاركين في العنف على حماية الأطفال في جميع الأوقات وإبعادهم عن الأذى، تمشيا مع التزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.

كذلك، طالبت المنظمة المعنية بحماية الأطفال جميع الأطراف باحترام أحكام اتفاقية حقوق الطفل وقانون الطفل السوداني لعام 2010 والامتناع عن ارتكاب انتهاكات جسيمة ضد الأطفال، بما في ذلك تجنيد الأطفال واستخدامهم في القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة.

ووجه البيان دعوته إلى "الحكومة للتحقيق مع جميع مرتكبي العنف ضد الأطفال ومحاسبتهم"، مؤكدا أن اليونيسف ستواصل العمل مع كافة الشركاء الوطنيين والمجتمع الدولي لحماية حقوق الأطفال في السودان ودعمها".