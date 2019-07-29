سوريا لا تزال تشكل مصدر قلق فيما لا يزال هناك 3 ملايين شخص عالقين وسط تبادل النيران

وقال حق: "لا يزال حوالي ثلاثة ملايين امرأة وطفل ورجل عالقين وسط تبادل إطلاق النار" في شمال شرق سوريا. فيما "قتل ما يقرب من 500 مدني في أعمال العنف منذ 28 نيسان/أبريل، ونزح أكثر من 440،000 شخص".

ووفقا للمتحدث الرسمي، في نهاية هذا الأسبوع وحده، قُتل ما لا يقل عن 35 شخصا، من بينهم ثلاثة من العاملين في مجال الصحة، في سلسلة من الغارات الجوية والقصف على المناطق الحضرية المكتظة بالسكان في الأراضي التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة غير الحكومية.

كما ورد أن القصف أثّر على المناطق الحضرية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة. بالإضافة إلى ذلك، أفادت التقارير بأن الأضرار الشديدة التي لحقت بالمناطق السكنية والبنية التحتية المدنية شملت سبع مدارس وعيادة صحية وسوقا ومخبزا.

وأضاف فرحان حق أن الآلاف من الأشخاص فرّوا باتجاه الحدود التركية في نهاية هذا الأسبوع أيضا.

وقال إن "الأمم المتحدة تذكّر جميع أطراف النزاع، وأولئك الذين لديهم نفوذ عليها، بواجبهم في حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، ومبادئ التمييز والتناسب المنصوص عليها في القانون الإنساني الدولي."