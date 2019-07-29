الأمم المتحدة تدين الهجوم على مرشح انتخابي، وتدعو إلى ضمان إنجاح الانتخابات الرئاسية الأفغانية

وكانت الأمم المتحدة قد دعت، مع بدء فترة الحملات الانتخابية الرئاسية في البلاد، جميع الأطراف الأفغانية، بما في ذلك المرشحون الرئاسيون وأنصارهم، وكافة وسائل الإعلام في البلاد، إلى العمل على بناء الثقة والمسؤولية، لضمان نجاح العملية الديمقراطية.

وأصدرت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان بيانا اليوم، من العاصمة كابول، جاء فيه أنها تتوقع من جميع المرشحين وأنصارهم أن يشرعوا في حملاتهم الانتخابية على النحو المبين في قانون الانتخابات، وفي مدونة قواعد السلوك التي أصدرتها لجنة الانتخابات المستقلة ولوائحها. وقال بيان البعثة إنها تأمل في أن توفر الحملات الانتخابية للناخبين الأفغان المعلومات والفهم الكفيلين ليمارسوا الحق الانتخابي بشكل مستنير في اختيار رئيسهم القادم.

وبشكل خاص، ركز البيان على الدور الهام الذي تلعبه وسائل الإعلام في العملية الانتخابية، كما دعت جميع الأفغان إلى القيام بواجبهم في ضمان الالتزام بفترة حملات انتخابية منصفة وسلمية. البعثة الأممية قالت إنها "تشجع كافة الناخبين المسجلين على المشاركة في الانتخابات حتى يتمكن الشعب الأفغاني، بما في ذلك النساء، من التعبير عن إرادته الديمقراطية".

وشدد بيان البعثة الأممية على ضرورة أن تدرك جميع الأطراف التزاماتها بموجب القانون، بما في ذلك الالتزام بالمراسيم الرئاسية القاضية بعدم تدخل الموظفين العموميين وقوات الأمن في الشؤون الانتخابية. وقال البيان إن "جميع المسؤولين الحكوميين ملزمون قانونا بفصل قيامهم بواجبات عملهم الحكومي عن قيامهم بأي حملات انتخابية، أو بأي سلوك قد يفيد مرشحين بعينهم".

وكررت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان التزامها ودعمها المستمرين لإجراء انتخابات بقيادة أفغانية ومملوكة من أفغانستان. كما أكدت اعترافها بالجهود التي بذلتها هيئات إدارة الانتخابات والحكومة وأصحاب المصلحة " لضمان إجراء انتخابات رئاسية شفافة وموثوقة".

وكانت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، قد أطلعت مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة الماضي، على كافة جهود الهيئة الأممية لتقديم العون التقني لإجراء الانتخابات الأفغانية. وقالت السيدة ديكارلو إن اللجنة الانتخابية الأفغانية المستقلة قد حققت تقدما مطردا في الإعداد للانتخابات، وإن فريقا فنيا كبيرا قد تم نشره في البلاد لدعم العملية الانتخابية في أفغانستان.

وكانت السيدة ديكارلو قد شاركت في زيارة تضامنية إلى أفغانستان، ضمن وفد نسائي مكون من كبار مسؤولي الأمم المتحدة في مهمة تضامن مع البلاد، لدعم البلاد في قضايا المرأة والسلام والأمن، والانتخابات المزمع إقامتها في نهاية أيلول/سبتمبر القادم.