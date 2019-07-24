ليبريا: شراكة جديدة مع الأمم المتحدة في عمليات حفظ السلام، والاستقرار لدول الجوار

وقد أكد وكيل الأمين العام أتول كاري يوم الثلاثاء، أثناء مراسم التوقيع على مذكرة التفاهم الجديدة مع سفير بلادها، أن "طريق ليبريا إلى السلام يدل على الأثر الإيجابي الواضح لعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، كدولة انتقلت من الصراع إلى الاستقرار"، مضيفا أنها اليوم "شريك رئيسي في مساعدة البلدان الأخرى المحتاجة".

كما تحدث أتول كاري معترفا بمساهمة ليبريا الحالية بفرقة حماية للقوة في البعثة المتكاملة، التي تتألف من 105 أفراد من قوات حفظ السلام يعملون جميعا في القاعدة الرئيسية في تمبكتو، منذ تشرين الأول/أكتوبر 2016.

وكانت ليبريا نفسها دولة مضيفة على مدى عقود لجنود "الخوذات الزرقاء"، منذ عام 1993، بما في ذلك بعثة أممية لحفظ السلام ظلت في البلاد من أيلول/سبتمبر 2003 وحتى آذار/مارس من العام الماضي. ورحب الأمين العام أنطونيو غوتيريش في ذلك الشهر بالانسحاب الكامل لبعثة الأمم المتحدة في ليبريا، وهنأ شعبها على طي صفحة الصراع والأزمات. وقد فقد 202 من أفراد حفظ السلام أرواحهم في ليبريا، في أعقاب حربين أهليتين مدمرتين ، بين عامي 1989 و 2003.

سفير ليبريا لدى الأمم المتحدة، دي ماكسويل ساياه كيمايا، اعتبر أن التوقيع يعزز بشكل متبادل الالتزام بين حكومة ليبريا والأمم المتحدة؛ وأنه "سيعزز قدرة القوات المسلحة الليبرية على توفير الأفراد والمعدات والخدمات بشكل كاف لدعم مهمتها العسكرية في مالي" لتحقيق أهداف حفظ السلام.

وتساهم ليبريا بـ118 فردا نظاميا، من بينهم 10% من النساء، يعملون في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، وبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان. ولدى الأمم المتحدة حتى الآن 321 مذكرة تفاهم نشطة مع 80 دولة حول العالم، توفر قدرات موحدة لعمليات حفظ السلام، وتساهم في تعبئة وتدعيم العمليات في بعض من بيئات العالم الأكثر تعقيدا وخطورة وتقلبا.