الصندوق الإنساني لأفغانستان يخصص أكثر من 19 مليون دولار لمساعدة 500,000 شخص معرض للخطر 

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أفغانستان، قال فيه توبي لانزر، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أفغانستان، إن "الصراع مستمر بلا هوادة في أفغانستان وعواقبه مدمرة على السكان. إن هذا المبلغ ( 19.5 مليون دولار) يأتي في وقت حرج فيما تنفد أموال وكالات الإغاثة لمواصلة عملها المنقذ للحياة".

وبحسب البيان، سيمكن هذا المبلغ الذي يتيحه الصندوق الإنساني في أفغانستان، المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة من توفير:

• التعليم لـ 41,000 طفل في سن المدرسة، بما في ذلك خدمات الحماية والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية؛

• المأوى ومواد الإغاثة الأساسية لـ 97,800 شخص؛

• دعم الغذاء والزراعة لـ 242,900 شخص؛

• الأطعمة العلاجية لعلاج سوء التغذية الحاد الوخيم لـ 30,500 طفل؛

• الخدمات التي تساعد 91,800 شخص، بما في ذلك الأطفال والناجون من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وفي بيانه شكر توبي لانزر شعوب أستراليا وكندا وألمانيا والنرويج وجمهورية كوريا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة الذين مكّنوا حكوماتهم من المساهمة في الصندوق، قائلا "بفضل ذلك يمكننا الآن المساعدة في إبقاء الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية على قيد الحياة، وتوفير المأوى للعائلات النازحة ومساعدة المزارعين على الوقوف على أقدامهم بعد الجفاف".