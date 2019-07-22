الأمم المتحدة تنعى الياباني يوكيا أمانو، المسؤول الأرفع للوكالة الدولية للطاقة الذرية   

وكان الدبلوماسي الحقوقي والخبير في قضايا الطاقة النووية الذي توفي عن عمر يناهز الـ 72 عاما، يزمع إعلان تنحيه لمجلس محافظي الوكالة، التي نقلت جزءا من رسالة كان يعدها: خلال العقد الماضي، حققت الوكالة نتائج ملموسة لإنجاز هدف "ذرات من أجل السلام والتنمية"، وذلك بفضل دعم الدول الأعضاء وتفاني موظفي الوكالة. أنا شديد الفخر بإنجازاتنا، وأشكر الدول الأعضاء وموظفي الوكالة.

وقد بعث الأمين العام للأمم المتحدة بتغريدة اليوم نعى فيها الدبلوماسي والخبير الياباني المخضرم أعرب فيها عن حزنه العميق لدى علمه بوفاة يوكيا أمانو، مثمنا "إسهاماته البارزة في الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية والتزامه بتعددية الأطراف" قائلا "سنتذكره نحن جميعا ممن كان لهم شرف معرفته".

وكان السيد أمانو قد شغل منصب رئيس مجلس المحافظين بالوكالة في الفترة من أيلول/سبتمبر 2005 إلى أيلول/سبتمبر 2006، وظل ممثلا دائما لليابان لدى الوكالة، حتى تاريخ انتخابه مديرا عاما لها، أولا في كانون الأول/ديسمبر 2009، ليتلقى ثقة الوكالة مرة أخرى لأربع سنوات لاحقة.