سوريا: الأمم المتحدة تناشد الأطراف من جديد احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين والبنية التحتية 

وأوضح نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، في المؤتمر الصحفي اليومي، أنه منذ 12 من تموز/يوليو، قيل إن الأعمال القتالية في منطقة خفض التصعيد في إدلب أسفرت عن مقتل أكثر من 30 مدنيا، بمن فيهم نساء وأطفال.

وذكر حق للصحفيين في المقر الدائم أن أنباء وردت تفيد بأن الأعمال القتالية قد أدت أيضا إلى هجمات على البنية التحتية المدنية، أسفر بعضها عن انقطاع المياه النظيفة عن آلاف الأشخاص.

وتواصل الأمم المتحدة حث جميع الأطراف على احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، وممارسة ضبط النفس.