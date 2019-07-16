 

سوريا: الأمم المتحدة تناشد الأطراف من جديد احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين والبنية التحتية 

UNICEF/Watad
أطفال فروا من العنف المتصاعد في إدلب، يحتمون هنا في مخيم مكتظ بالنازحين في قرية العتمة بالقرب من الحدود التركية في الجمهورية العربية السورية. (مايو 2019).
16 تموز/يوليه 2019
السلم والأمن

لا تزال الأمم المتحدة تشعر بقلق عميق حيال سلامة وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية في أعقاب التقارير المستمرة عن الأعمال العدائية في شمال غرب سوريا خلال الأيام الماضية، بما في ذلك الغارات الجوية والقصف والاستخدام المزعوم للقنابل البرميلية.

وأوضح نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، في المؤتمر الصحفي اليومي، أنه منذ 12 من تموز/يوليو، قيل إن الأعمال القتالية في منطقة خفض التصعيد في إدلب أسفرت عن مقتل أكثر من 30 مدنيا، بمن فيهم نساء وأطفال.

وذكر حق للصحفيين في المقر الدائم أن أنباء وردت تفيد بأن الأعمال القتالية قد أدت أيضا إلى هجمات على البنية التحتية المدنية، أسفر بعضها عن انقطاع المياه النظيفة عن آلاف الأشخاص.

وتواصل الأمم المتحدة حث جميع الأطراف على احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، وممارسة ضبط النفس.

 

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