خلال زيارته إلى المملكة السعودية، المبعوث الأممي لليمن يبحث الأوضاع اليمنية مع نائب وزير الدفاع السعودي والرئيس اليمني

وفي حديثه إلى الصحفيين في المقر الدائم، أشار حق إلى تغريدة لغريفيثس عقب اللقاء ذكر فيها أنه ناقش والمسؤول السعودي "كيفية إبعاد اليمن عن التوترات الإقليمية، وكيفية إحراز تقدم في تنفيذ اتفاقية ستوكهولم، ودعم المملكة العربية السعودية لعملية السلام".