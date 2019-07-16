 

خلال زيارته إلى المملكة السعودية، المبعوث الأممي لليمن يبحث الأوضاع اليمنية مع نائب وزير الدفاع السعودي والرئيس اليمني

UN Photo/Manuel Elias
مارتن غريفيثس، مبعوث الأمين العام الخاص لليمن يقدم إحاطة إلى مجلس الأمن بشأن الحالة في اليمن.
16 تموز/يوليه 2019
السلم والأمن

أفاد فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، بأن مارتن غريفيثس، مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن، التقى أمس بنائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان في جدة، بالمملكة العربية السعودية.

وفي حديثه إلى الصحفيين في المقر الدائم، أشار حق إلى تغريدة لغريفيثس عقب اللقاء ذكر فيها أنه ناقش والمسؤول السعودي "كيفية إبعاد اليمن عن التوترات الإقليمية، وكيفية إحراز تقدم في تنفيذ اتفاقية ستوكهولم، ودعم المملكة العربية السعودية لعملية السلام".

 

 

وبالأمس أيضا، التقى المبعوث الأممي في الرياض الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

 

وعقب الاجتماع أعرب غريفيثس عن امتنانه "لالتزام الحكومة اليمنية باتفاقية استكهولم ودعم الرئيس الشخصي لإيجاد حل سياسي للصراع في اليمن".

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