خلال زيارته إلى المملكة السعودية، المبعوث الأممي لليمن يبحث الأوضاع اليمنية مع نائب وزير الدفاع السعودي والرئيس اليمني

أفاد فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، بأن مارتن غريفيثس، مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن، التقى أمس بنائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان في جدة، بالمملكة العربية السعودية.
وفي حديثه إلى الصحفيين في المقر الدائم، أشار حق إلى تغريدة لغريفيثس عقب اللقاء ذكر فيها أنه ناقش والمسؤول السعودي "كيفية إبعاد اليمن عن التوترات الإقليمية، وكيفية إحراز تقدم في تنفيذ اتفاقية ستوكهولم، ودعم المملكة العربية السعودية لعملية السلام".
المبعوث الخاص مارتن غريفيث: "عقدت اجتماعاً مثمراً مع نائب وزير الدفاع السعودي @kbsalsaud خالد بن سلمان في جدة. ناقشنا السبل لابقاء #اليمن خارج التوترات الإقليمية، واحراز التقدّم في تنفيذ اتفاق #ستوكهولم ودعم المملكة العربية #السعودية لعملية السلام".— OSE_Yemen (@OSE_Yemen) July 15, 2019
وبالأمس أيضا، التقى المبعوث الأممي في الرياض الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.
وعقب الاجتماع أعرب غريفيثس عن امتنانه "لالتزام الحكومة اليمنية باتفاقية استكهولم ودعم الرئيس الشخصي لإيجاد حل سياسي للصراع في اليمن".