إصابة مستشفى في معرة النعمان بسوريا-- والأمين العام يشدد على حماية المدنيين والبنية التحتية

جاء ذلك في بيان منسوب إلى المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك، صدر مساء اليوم الخميس، أشار فيه إلى ورود أنباء عن إصابة العديد من المرافق الصحية بالأمس، بما في ذلك مستشفى في معرة النعمان، أحد أكبر المستشفيات في المنطقة، وكان قد تم نشر إحداثياته عبر آلية الأمم المتحدة لفض النزاع.

وفي البيان شدد الأمين العام على وجوب حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المرافق الطبية، قائلا "يجب على أطراف النزاع احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي. ويجب مساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي".

هذا وكرر الأمين العام دعوته العاجلة إلى "التمسك بمذكرة التفاهم الصادرة في أيلول/سبتمبر 2018 بشأن إدلب".