الأمم المتحدة تدعو إلى الاستفادة من "الفرصة غير المسبوقة" التي يوفرها منتدى التنمية المستدامة من أجل ضمان الشمولية والمساواة بين البشر  

وقال إن "تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب تغييرا فوريا في المسار. نحن بحاجة إلى معالجة أوجه الضعف وعدم المساواة عميقة الجذور عبر الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة، من خلال التركيز على السياسات التي تهدف إلى عدم ترك أي شخص يتخلف عن الركب، ومعالجة الآلية التي أدت إلى تركيز الثروة والسلطة" في أيدي أفراد دون سواهم.

وصرح السيد ريباكوف بأن "الهيئة التشريعية لمكافحة التمييز لا تزال أداة مهمة" للمساعدة في زيادة المساواة بين الجنسين مع الإشارة إلى الحاجة لمعالجة "عبء الرعاية غير مدفوعة الأجر والعمل المنزلي"، الذي يقع على عاتق النساء والفتيات، "والذي يعوق مشاركتهن في التعليم والعمالة".

وتدرك الهيئات الفرعية ومنظومة الأمم المتحدة أن هناك حاجة لإعادة صياغة نماذج التنمية الحالية، كما أشار ريباكوف، بما في ذلك استبدال "التفكير المنعزل" بـ "سياسات متكاملة"، لا سيما في معالجة الجوع والفقر.

وفصّل ريباكوف الخطوات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة، بما في ذلك استخدام التعليم والتدريب للقضاء على التمييز وإحياء الشعور بالتضامن؛ التمويل المبتكر الذي تمس الحاجة إليه؛ وإصلاح إدارة الضرائب ومكافحة التدفقات غير المشروعة؛ والمكونات الضرورية لتحسين الحكم وبناء القدرات وإصلاح القطاع العام؛ والتركيز على السلام والأمن وحقوق الإنسان والتنمية.

هذا وأقرت الهيئات الفرعية ومنظومة الأمم المتحدة بأن حشد وسائل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة يمثل "تحديا كبيرا"، وأن التعاون الدولي "ضروري" لتحقيق ذلك.

وفي هذا السياق قال ريباكوف "لقد حان الوقت لتكثيف الجهود لتحقيق التمكين والإدماج والمساواة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة".

دعوة إلى تجديد الالتزام بالعمل الآن

في كلمته الافتتاحية، أكد ليو تشانمين، رئيس إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، أن "الرسالة القوية" لأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر هي "توحيد الجهود من أجل خلق مستقبل منصف ومزدهر ومستدام للجميع".

ومشيرا إلى التحديات الحرجة، قال إن "الساعة تدق".

وأوضح السيد ليو أن "الأشخاص والبلدان الأكثر ضعفا مازالوا يعانون أكثر من غيرهم - بما في ذلك البلدان في حالات خاصة وفي أوضاع الصراع وما بعد الصراع"، مشيرا إلى أن "الاستجابة العالمية حتى الآن لم تكن طموحة بما فيه الكفاية".

وأكد أنه يجب العمل بشكل جماعي لتحقيق أجندة 2030، من خلال إدارة المخاطر المتنامية بشكل أفضل، واغتنام الفرص الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

"من الضروري العمل الآن في ظل تجديد الالتزام وتسريع الإجراءات"، قال رئيس إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، موضحا أنه قد تم إنشاء "مدونة تسجيل إلكترونية" على صفحة الويب الخاصة بقمة أهداف التنمية المستدامة من أجل تسجيل الإجراءات والتطبيقات ذات الصلة".

وفي ظل المشهد الحالي "من تعمق أوجه انعدام المساواة والمعاناة الإنسانية"، شدد السيد ليو على أنه "من الأهمية بمكان أن نظهر للعالم مدى التزامنا الحقيقي بروح وطموح خطة عام 2030".

وفي الختام، شجع المشاركين على الاستفادة من معارف وخبرات بعضهم البعض من أجل "البناء على المكاسب المهمة وخلق مستقبل مستدام من شأنه أن يقودنا نحو عالم يوفر الكرامة للجميع".