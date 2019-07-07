اليونيسف: تجاهل واضح لسلامة الأطفال في هجوم شمال غرب سوريا

وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف هنريتا فور، في بيان أصدرته اليوم الأحد، إن "هذه الأعمال الفظيعة أدت إلى وقوع المزيد من الإصابات بين الأطفال".

يأتي الهجوم في إطار تصاعد العنف خلال الأسابيع القليلة الماضية، بما في ذلك مناطق الوضيحي وجنوب إدلب وشمال حلب وشمال حماة، بحسب البيان الذي أشار إلى مقتل 140 طفلا على الأقل شمال غرب سوريا منذ بداية العام.

ووصفت المديرة التنفيذية السيدة فور الهجوم بالمروع، مؤكدة أن التجاهل الواضح لسلامة ورفاهية الأطفال، "بان جليا في هذا الهجوم". وقالت "قلبي ينفطر لإزهاق أرواح هؤلاء الصغار، وكذلك جميع أطفال المنطقة الذين ما زالوا عرضة للأذى".

وحثت هنريتا فور بشدة، ودون لبس، كافة أطراف النزاع، ومن يتمتعون بنفوذ عليها، على ضمان حماية الأطفال من العنف المستمر، في شمال غرب سوريا وكافة أنحاء البلاد.

