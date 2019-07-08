المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية يبدأ قربيا زيارة ميدانية إلى المنطقة

وسيقوم المقرر الخاص بجمع معلومات مباشرة عن الوضع الحالي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة. ولكن بسبب عدم استجابة إسرائيل لطلب المقرر الخاص بالسفر إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، سيعقد اجتماعات في عمان، بالأردن.

وخلال مهمته الرسمية، سيجتمع المقرر الخاص مع المسؤولين وقادة المجتمع وممثلي المجتمع المدني، من بين آخرين. وسيناقش حالة حقوق الإنسان في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة مع التركيز على جمع الأدلة والمعلومات التي ستشكل تقريره القادم.

هذا وسيقدم المقرر الخاص تقريره السنوي حول نتائجه واستخلاصاته إلى الجمعية العامة في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.