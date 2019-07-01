اليونيسف: مقتل عشرات الأطفال في هجوم كابول

وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف هنريتا فور، في بيان أصدرته اليوم، إن "الانفجار المميت الذي ضرب العاصمة الأفغانية كابول خلال ساعة الذروة اليوم لم يتجنب الأطفال خلال أحد أكثر الأشياء بساطة وأهمية: التواجد في المدرسة".

وتشير التقارير الأولية إلى إصابة أكثر من 50 طفلا عندما تعرضت مدرستهم لأضرار في الهجوم، الأمر الذي وصفته المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة المعنية بالأطفال بأنه "مروع". وأضافت:

"يجب أن تكون المدارس ملاذا للسلام. العنف في المدارس أو حولها غير مقبول على الإطلاق. الوضع الأمني القاسي بالفعل في أفغانستان ازداد سوءا مؤخرا. يجب إنهاء هذا العنف الذي يهدم المستقبل ويودي بحياة الشباب".

وجددت المديرة التنفيذية لليونيسف دعوتها لجميع أطراف النزاع لإنهاء العنف وحماية الأطفال في جميع الأوقات. وقالت: "لم تعرف أجيال من الأطفال الأفغان سوى الحرب".

من جانبها، قالت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان في حسابها على موقع تويتر، إن الأمم المتحدة "منزعجة" من الهجوم بالقنابل، و"تطالب بإنهاء التفجيرات العشوائية في المناطق المدنية".

يأتي الهجوم في إطار تزايد الهجمات على المدارس في أفغانستان، حيث زادت بمقدار ثلاثة أضعاف بين عامي 2017 و2018، لترتفع من 68 هجوما إلى 192. وهي المرة الأولى التي تزداد فيها الهجمات على المدراس في البلاد منذ عام 2015.