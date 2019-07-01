الوكالة الدولية للطاقة الذرية: مخزون اليورانيوم المخصب في إيران يتجاوز حدود الخطة المشتركة

وكان المدير العام للوكالة الذرية يوكيا أمانو قد أبلغ مجلس محافظي الوكالة أن الثلاثمئة كيلوغرام من اليورانيوم هذه مخصبة بنسبة تصل إلى 3.67%، أو ما يعادلها في أشكال كيميائية مختلفة.

ومن المقر الدائم، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة للصحفيين في نيويورك:

"الأمين العام على علم بالتقارير التي تفيد بأن جمهورية إيران الإسلامية ربما تكون قد تجاوزت حدود خطة العمل المشتركة بشأن مخزونها المنخفض من اليورانيوم المخصب، ويشعر بالقلق إزاء هذه التقارير. إذا تم التحقق من هذا الإجراء من قبل جمهورية إيران الإسلامية فلن يساعد ذلك في الحفاظ على الخطة أو تأمين المنفعة الاقتصادية الملموسة للشعب الإيراني".

وكرر الأمين العام أنطونيو غوتيريش التشديد على أهمية معالجة هذه القضية، مثل غيرها من القضايا المتعلقة بتنفيذ الخطة، من خلال الآليات المنشأة في خطة العمل المشتركة.

كما شجع الأمين العام إيران على مواصلة تنفيذ جميع التزاماتها المتعلقة بالأسلحة النووية بموجب الخطة، فيما يواصل المشاركون البحث عن سبل للتغلب على التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد.

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