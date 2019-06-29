الأمين العام يدعو إلى رفع سقف طموح العمل المناخي

وفي مؤتمر صحفي على هامش قمة الدول العشرين في أوساكا في اليابان، أكد غوتيريش إيمانه بالعلم وأشار إلى ما ورد في تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الذي شدد على ضرورة العمل للحد من ارتفاع حرارة العالم كيلا يتخطى 1.5 درجة مئوية بنهاية القرن الحالي، مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية. كما أكد التقرير ضرورة تحديد خارطة طريق للوصول إلى هذا الهدف.

وأضاف غوتيريش في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزيري خارجية الصين وفرنسا:

"يتطلب ذلك زيادة ذات مغزى في الطموح في مجال التخفيف (من آثار تغير المناخ) والتكيف معها وفي التمويل لأنه أمر أساسي".

ومن المقرر أن يعقد أنطونيو غوتيريش قمة حول المناخ في مقر الأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول قبل عام من موعد مراجعة الالتزامات المتعلقة بالمساهمات المحددة وطنيا من الدول في مجال التصدي لتغير المناخ. وأكد غوتيريش أهمية زيادة الطموح قبل المؤتمر الخامس والعشرين للدول الأطراف في معاهدة الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بالمناخ المقرر في تشيلي.