إسبينوزا: الميثاق العالمي للهجرة هو الإطار الدولي الأقوى لمنع مآسي موت المهاجرين

وفي حديثها للصحفيين اليوم في نيويورك، قالت إسبينوزا إن "هذا هو بالضبط سبب اجتماع الدول الأعضاء وصياغتها للميثاق العالمي للهجرة. ولمثل هذا السبب بالتحديد لدينا إطار دولي قوي للغاية، بشأن حقوق الإنسان. إن الأشخاص المتنقلين نزوحا هم بشر، وبالتالي يحق لهم أن تحترم حقوقهم الأساسية".

وكان المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي قد نشر الصورة على حسابه في موقع تويتر وقال "إذا لم يتوقف من لديهم صوت عن الصراخ والجدل بشأن اللاجئين والمهاجرين، سيلقى من لا صوت لهم حتفهم".

Unless those with a voice stop shouting and arguing about refugees and migrants, those without a voice will continue to die. pic.twitter.com/47nuW033cy — Filippo Grandi (@RefugeesChief) June 26, 2019

وقالت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة إنه إذا نجح العالم في تنفيذ أهـداف التنمية المستدامة وأجندة 2030 فستكون تلك "أكبر خدمة وأكبر استراتيجية وقائية للهجرة الخطرة وغير الآمنة".

وأشارت إسبينوزا إلى أن الميثاق الذي أقرته الجمعية العامة رسميا في ديسمبر الماضي، يحدد بدقة "إطارا للهجرة المنظمة والآمنة والمنتظمة".

وفيما يتعلق بوضع المهاجرين الفنزويليين في كولومبيا وبلدان أخرى في المنطقة، قالت إسبينوزا إن هذا كان "أحد أعراض الأزمة" فقط، مؤكدة أن "المخرج الوحيد لفنزويلا هو التفاوض الحقيقي مع جميع الأطراف المعنية".

من ناحية أخرى، قالت الدبلوماسية الإكوادورية للصحفيين في مقرر الأمم المتحدة بنيويورك إنها "فخورة جدا بخلو المقر الرئيسي للمنظمة من البلاستيك مفرد الاستخدام منذ الأول من يونيو".

وكانت ماريا فرناندا إسبينوزا قد أطلقت حملة عالمية ضد التلوث البلاستيكي، في نهاية ديسمبر الماضي، ووعدت بجعل "المنظمة الأممية تبدأ بنفسها ومقار مكاتبها" بالتخلص من العبوات البلاستيكية ذات الاستخدام المفرد وحظر استخدامها في كافة مكاتب ومباني وكالاتها حول العالم.

وقالت إسبينوزا إن الخطوة التالية ستكون "مضاعفة نفس الجهد في جميع مكاتب الأمم المتحدة في جميع أنحاء العالم".

الجدير بالذكر، أن فترة ولاية الدبلوماسية الإكوادورية فرناندا إسبينوزا كرئيسة للجمعية العامة ستنتهي في سبتمبر القادم ليحل محلها الدبلوماسي النيجيري البروفيسور تيجاني محمد باندي.