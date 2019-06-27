مسؤول أممي يحذر من خطاب الكراهية: الكلمات تقتل مثل الرصاص

وفي حوار مع القسم الإعلامي بالأمم المتحدة وضع ديانغ سياقا تاريخيا للاتجاهات الحالية، وقال إن "ما شهدناه في ميانمار ضد السكان الروهينجا بدأ أيضا بخطاب الكراهية".

"يجب أن نبذل كل الجهود لضمان منع وقوع الهجمات مثل ما شهدناه في سري لانكا عندما تم الاعتداء على الكنائس، والهجوم على (المسجدين) في نيوزيلاندا، و(الكنيس اليهودي) في بيتسبرغ بالولايات المتحدة. كل ذلك يجب أن يتوقف. وكي يتوقف، يتعين أن نستثمر بشكل أكبر في حشد الشباب والدعوة لأن تصبح الأفعال أدوات للسلام والحب وتعزيز التناغم الاجتماعي في عالمنا بدلا من أن تكون أداة لارتكاب الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية".

قام ديانغ بدور محوري في تطوير استراتيجية وخطة عمل الأمم المتحدة لمكافحة خطاب الكراهية التي تشمل أفكارا حول كيفية معالجة الأسباب والعوامل الجذرية لخطاب الكراهية، وتقليص آثارها على المجتمعات. وخطاب الكراهية هو اعتداء على الدين والعرق والجنسية واللون ونوع الجنس، وأي عامل آخر للهوية.

"اليوم، نشهد حول العالم، تزايدا للمتطرفين، سواء في أوروبا أو آسيا أو أي مكان آخر، وتزايد عدد جماعات النازيين الجدد أو الفاشيين الجدد، وأسلوب تشويه صورة المهاجرين. لذا يتعين بذل كل جهد للتصدي لخطاب الكراهية هذا. يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن الكلمات تقتل مثل الرصاص. لذا يجب أن نبذل كل جهد للاستثمار في التعليم والشباب ليتفهم الجيل القادم أهمية التعايش السلمي المشترك".