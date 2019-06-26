 

المبعوث الأممي إلى اليمن يلتقي الحكومة اليمنية في الرياض من أجل السير قدما في عملية السلام 

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المبعوث الخاص مارتن غريفيثس ونائب الرئيس اليمني علي المحسن يتصافحان خلال اجتماعهما في الرياض في 26 حزيران/يونيه 2019
26 حزيران/يونيه 2019
السلم والأمن

التقى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيثس اليوم في العاصمة السعودية الرياض نائب الرئيس اليمني علي محسن، حيث بحثا الخطوات اللازمة للمضي قدما في عملية السلام وأهمية إحراز تقدم ملموس وسريع في تنفيذ اتفاق ستوكهولم.

وكانت الحكومة اليمنية وأنصار الله (الحوثيون) قد توصلا لاتفاق ستوكهولم آخر العام الماضي في ختام المشاورات اليمنية في السويد. ومن بين ما اتفق عليه الطرفان خلال المشاورات، إعادة الانتشار المشترك للقوات من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومدينة الحديدة، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ، ووقف إطلاق النار على الفور في المدينة والموانئ.  

وفي بيان صحفي صادر عن مكتب المبعوث الخاص، وصف غريفيثس اجتماعه مع نائب الرئيس اليمني بالمثمر للغاية. وأبدى تفاؤله إزاء انفتاح حكومة اليمن ومرونتها والتزامها المستمر بتحقيق السلام.  

وشدد غريفيثس على تصميمه على المضي قدما بعملية السلام، بناء على نتائج الحوار الوطني ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، واستئناف المشاورات مع الأطراف في أقرب وقت ممكن. 

وأكد المبعوث الخاص من جديد التزام الأمم المتحدة بمواصلة العمل مع الأطراف من أجل التوصل الى اتفاق سلام شامل بقيادة يمنية في اليمن، وحث جميع الأطراف على تهيئة بيئة مواتية لتحقيق ذلك. 

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