أعضاء مجلس الأمن يدينون الهجوم على ناقلتي نفط في الخليج ويدعون إلى ضبط النفس

وبعد المشاورات قرأ السفير الكويتي منصور العتيبي، الذي تتولى بلاده رئاسة مجلس الأمن خلال الشهر الحالي، تصريحات صحفية نيابة عن الأعضاء أشار فيها إلى انخراط الأمين العام المتواصل لتعزيز الحوار والتشاور.

وقال العتيبي:

"أدان أعضاء مجلس الأمن الهجوم على ناقلتي النفط، والذي يمثل تهديدا خطيرا للملاحة البحرية وإمدادات الطاقة ويتناقض مع القواعد الدولية المتعلقة بحُرية الملاحة والنقل البحري ويهدد السلم والأمن الدوليين. يحث أعضاء مجلس الأمن الأطراف المعنية وجميع دول المنطقة على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واتخاذ تدابير وأعمال لتقليص التصعيد وإنهاء التوتر".

وحث أعضاء مجلس الأمن على ضرورة حل الخلافات سلميا وعبر الحوار.