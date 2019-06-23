اختيار الصيني تشو دونغ يو لرئاسة منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة

ويخلف الصيني دونغ يو البرازيلي جوزيه غرازيانو دا سيلفا، الذي شغل المنصب منذ مطلع عام 2012.

وحصل تشو دونغ يو على 108 أصوات من بين 191 صوتا، ليستأثر بغالية أصوات الجولة الأولى للتصويت، ويحسم النتيجة بذلك. جرى التصويت خلال الدورة الحادية والأربعين لمؤتمر المنظمة، وهي الهيئة الإدارية الأعلى للفاو.

تشو دونغ يو هو تاسع مدير عام لمنظمة الفاو منذ تأسيسها يوم 16 أكتوبر عام 1956. ويشغل حاليا منصب نائب وزير الزراعة وشؤون الريف في الصين.

وستبدأ مدته على رأس المنظمة منذ الأول من أغسطس القادم وحتى 31 يونيو 2023