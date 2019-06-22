الأمين العام إلى الإمارات العربية، نهاية الشهر، للاجتماع التحضيري لقمة المناخ

وحسب ما أورد ستيفان دوجاريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، فإن الاجتماع التحضيري لقمة المناخ يسعى إلى حشد الزخم، ودعم الحلول اللازمة لمعالجة حالة الطوارئ المناخية. وسيلقي الأمين العام الكلمة الافتتاحية في بداية الاجتماع كما سيشارك في اجتماع مائدة مستديرة للزعماء.

وقال المتحدث الرسمي للصحفيين إن المسؤول الأممي الأرفع سيعقد اجتماعات ثنائية مع كبار المسؤولين في حكومة الإمارات العربية المتحدة، وسيزور محطة نور أبو ظبي الشمسية.

تبدأ زيارة غوتيريش إلى الإمارات العربية في الثلاثين من يونيه، وسيكون قبلها قد أكمل الجزء الأول من رحلته، بحضور قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا في اليابان حيث يخاطب جلسة خاصة حول تغير المناخ والبيئة والطاقة.