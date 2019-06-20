خطوة في طريق التعافي من الصدمات: إعداد المعلمين للتعامل مع الأطفال اللاجئين وأسرهم

وترصد منظمة اليونسكو في هذا التقرير الدوري العالمي – الصادر تزامنا مع اليوم العالمي للاجئين – أن نسبة الطلاب المتعرضين لمثل هذه التحديات ارتفعت إلى 26% منذ عام 2000، جراء الضغوط الحادة المرتبطة بحالة الصدمة، وعواقبها سلبية الأثر على قدرتهم على التعلم.

بالنسبة للاجئين السوريين مثلا، توجه الورقة بضرورة توفير تدريب أفضل للمعلمين، ليصبحوا مؤهلين بما يكفي لتوفير الدعم النفسي والاجتماعي المناسب لأطفال عاشوا بالفعل أحداثا مؤلمة وقاسية.

وتلخص أستاذة في ألمانيا ترحب بالوافدين الجدد محدودية خبرة المعلمين هناك في التعامل مع هذه الحالات، بسردها قصة صبي تعرض للاحتجاز في العراق: "كنت إذا رفعت صوتي وأنا أتحدث إليه، يخرج من الغرفة ولا يعود إليها. لم أكن مدربة بشكل مهني للتعامل مع هذا الوضع، ونعم، كنت أشعر بالارتباك. غالبا ما لا ندرك كمعلمين أن الأطفال المصابين بالصدمات النفسية لا يستطيعون التعلم بنفس طريقة الأطفال الآخرين. الكثير منهم اضطر لأن يصبح ربا أو عائلا لأسرة؛ وليس لديهم مساحة مريحة تمكنهم من التعافي من الصدمات التي عاشوها ويعايشونها".

وقد أصدرت الوثيقة التوجيهية المعنونة بـ" التعليم كوسيلة للتعافي: معالجة صدمة النزوح من خلال التعلم الاجتماعي والعاطفي" توصيات رئيسية لخصتها في ضرورة تهيئة البيئات المدرسية الآمنة والداعمة لتكون "المدرسة موقعا لخدمات الدعم النفسي والاجتماعي" وشددت على الحاجة الملحة لدى المعلمين للتدريب الخاص لمواجهة هذه التحديات داخل الفصل الدراسي، حتى في البلدان مرتفعة الدخل. مع ذلك يضيف التقرير "على الرغم من أن المعلمين لا يمكنهم ولا ينبغي لهم أن يحلوا محل المتخصصين في العلاجات النفسية ليقوموا بتشخيص ودعم الطلاب المصابين بصدمات نفسية، إلا أنهم بحاجة إلى معرفة المعلومات الأساسية" بشأن أعراض الصدمة النفسية وطرق تقديم المساعدة بإحالة هؤلاء الطلاب إلى أصحاب الشأن والتخصص.

كما تركز التوصيات على أن تراعي الأنشطة الخاصة بالتعلم الاجتماعي والعاطفي ثقافة المتعلمين، كعنصر مهم من عناصر الدعم النفسي والاجتماعي، وأن تحرص على إشراك المجتمع وأولياء الأمور في المساعي الرامية إلى توفير الرعاية اللازمة.

تقدم خطوة #مع_اللاجئين

ويأتي تقرير اليونسكو ووثيقتها التوجيهية في اليوم العالمي للاجئين ومع إعراب الأمين العام للأمم المتحدة عن تعاطفه "مع أكثر من 70 مليونا من النساء والأطفال والرجال - من اللاجئين والمشردين داخليا - الذين اضطروا إلى الفرار من الحروب والنزاعات والاضطهاد". وقال أنطونيو غوتيرش إن معظم المشردين قسرا يأتون من حفنة صغيرة من البلدان هي: سوريا، وأفغانستان، وجنوب السودان، وميانمار والصومال، بينما في الأشهر الثمانية عشر الماضية، فر الملايين غيرهم من فنزويلا. وأشاد المسؤول الأممي الأرفع بانضمام ملايين الناس في جميع أنحاء العالم إلى حملة اليوم العالمي للاجئين التي تنظمها مـفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وتطلق المفوضية مبادرة بعنوان "تقدم خطوة #مع_اللاجئين " حيث تقوم المدارس والشركات والمجموعات الدينية والمجتمعات والأفراد "بخطوات كبيرة وصغيرة" تضامنا مع اللاجئين في كل مكان. وتشجع المفوضية الناس على تسجيل "خطواتهم المتضامنة مع اللاجئين" بمقاطع الفيديو والصور ومشاركتها مع أصدقائهم ومع العالم.