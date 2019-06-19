هجوم مسلح في موبتي بمالي-- ووكيل الأمين العام لعمليات السلام يبدأ زيارته إلى البلاد 

وأوضح ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، أن "التقارير الأولية تشير إلى مقتل 38 شخصا على الأقل وإصابة كثيرين". وأضاف للصحفيين في المقر الدائم أنه قد تم نشر قوات الدفاع والأمن المالية في المنطقة لتأمينها والتحقيق في الهجمات.

وكرر دوجاريك دعوة الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، إلى "وقف دورة العنف في وسط مالي، وتقديم مرتكبي أعمال العنف للعدالة وتسريع الجهود الرامية إلى تعزيز المصالحة بين المجتمعات".

هذا وقد وصل وكيل الأمين العام لعمليات السلام، جان بيير لاكروا، إلى مالي اليوم في مهمة مشتركة رفيعة المستوى مع بيدرو سيرانو، نائب الأمين العام للاتحاد الأوروبي لسياسة الأمن والدفاع المشتركة والاستجابة للأزمات في خدمة العمل الخارجي.

وسيظل المسؤولان في مالي حتى 21 حزيران/يونيو لبحث -مع السلطات المالية وأصحاب المصلحة الرئيسيين- سبل تعزيز الدعم المقدم من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لتسريع تنفيذ اتفاق السلام واستعادة سلطة الدولة في شمال ووسط مالي، وتعزيز الشراكة بين المنظمتين في البلاد.

وسيلتقي الوفد بالسلطات الحكومية على أعلى المستويات والجماعات المسلحة الموقعة والممثلين السياسيين والمجتمع المدني والجماعات النسائية والشركاء الدوليين.