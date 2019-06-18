الأمين العام يؤكد ضرورة احترام حقوق الإنسان في إدلب

وفي حديثه للصحفيين بعد إطلاق استراتيجية الأمم المتحدة حول مكافحة خطاب الكراهية، قال غوتيريش ردا على أحد الأسئلة إن المدنيين في إدلب يدفعون ثمنا مروعا للوضع هناك.

"أود التأكيد على ضرورة الامتثال الكامل لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، حتى أثناء محاربة الإرهاب. أناشد، بشكل خاص، رعاة عملية أستانة وروسيا وتركيا باعتبارهما موقعين على مذكرة التفاهم بشأن إدلب الصادرة عام 2018، تعزيز الاستقرار بدون تأخير".

وجدد الأمين العام التأكيد على عدم وجود حل عسكري للأزمة السورية، وقال إن الحل يجب أن يكون سياسيا.

الوضع في الخليج

وردا على سؤال آخر حول الوضع في منطقة الخليج في ظل التوترات الحالية التي تصاعدت بعد هجوم على حاملتي نفط في خليج عمان، قال الأمين العام:

"بالنسبة للوضع في الخليج، فنحن نشعر بالقلق كما قلت. من المهم للغاية تجنب حدوث أي تصعيد. آمل بشدة أن يتم احتواء الوضع، فكما قلت وكررت فإن العالم ليس بحاجة إلى مواجهة كبرى في الخليج".