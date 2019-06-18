إعلان نتائج التحقيق في مقتل خاشقجي غدا

ومن المقرر أن تعلن نتائج التحقيق على صفحة تقارير مجلس حقوق الإنسان في التاسع عشر من الشهر الحالي.

وبموجب ولايتها، أجرت المقررة الخاصة أغنس كالامار تحقيقا دوليا في قضية خاشقجي، للنظر في طبيعة ونطاق مسؤوليات الدول والأفراد وتقييم الخطوات التي اتخذتها الدول للتعامل والاستجابة لمقتله.

اقرأ أيضا: نتائج أولية للتحقيق في مقتل جمال خاشقجي

ووفق قرارات صادرة من مجلس حقوق الإنسان، تُكلف كالامار بالتحقيق في حوادث انتهاكات حقوق الإنسان التي تقع في إطار ولايتها، وتقديم تقارير عنها إلى المجلس والجمعية العامة وغيرهما من الجهات التابعة للأمم المتحدة.