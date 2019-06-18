 

إعلان نتائج التحقيق في مقتل خاشقجي غدا

UN Photo
أغنس كالامار المقررة الخاصة المعنية بالإعدامات خارج نطاق القضاء.
18 حزيران/يونيه 2019
حقوق الإنسان

تقدم مقررة الأمم المتحدة المعنية بالإعدامات التعسفية والمنفذة خارج نطاق القضاء، نتائج تحقيقها في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف يوم السادس والعشرين من يونيه/حزيران. 

ومن المقرر أن تعلن نتائج التحقيق على صفحة تقارير مجلس حقوق الإنسان في التاسع عشر من الشهر الحالي. 

وبموجب ولايتها، أجرت المقررة الخاصة أغنس كالامار تحقيقا دوليا في قضية خاشقجي، للنظر في طبيعة ونطاق مسؤوليات الدول والأفراد وتقييم الخطوات التي اتخذتها الدول للتعامل والاستجابة لمقتله. 

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ووفق قرارات صادرة من مجلس حقوق الإنسان، تُكلف كالامار بالتحقيق في حوادث انتهاكات حقوق الإنسان التي تقع في إطار ولايتها، وتقديم تقارير عنها إلى المجلس والجمعية العامة وغيرهما من الجهات التابعة للأمم المتحدة. 

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