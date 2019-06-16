الأمين العام يدين هجومين في كينيا والصومال أسفرا عن مقتل 16 شخصا

وذكر بيان صحفي صادر عن المتحدث باسم الأمين العام أن الهجوم يأتي عقب اختطاف ثلاثة من أفراد الشرطة الكينية في المقاطعة يوم الجمعة، أعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عنه.

وأدان الأمين العام أنطونيو غوتيريش مقتل 8 أشخص على الأقل وإصابة آخرين في انفجار قنبلة عند نقطة تفتيش في العاصمة الصومالية مقديشو. وقد أعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم.

وقدم غوتيريش تعازيه الحارة لأسر القتلى وحكومتي وشعبي كينيا والصومال، وأبدى أمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

وأعرب الأمين العام عن تضامن الأمم المتحدة مع الحكومتين في جهود محاربة الإرهاب والتطرف العنيف.