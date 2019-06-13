الأمين العام يدين بشدة الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان  

وخلال اجتماع كان مقررا مسبقا لمجلس الأمن الدولي حول التعاون مع جامعة الدول العربية، قال الأمين العام أنطونيو غوتيريش:

"أدين بشدة أي هجوم على السفن المدنية. يجب إثبات الحقائق وتوضيح المسؤوليات. وإذا كان هناك ثمة شيء لا يمكن للعالم تحمله، فهو مواجهة كبرى في منطقة الخليج".

وبحسب الأنباء، استهدفت ناقلتا نفط بتفجيرات في خليج عمان قرب السواحل الإيرانية. وذكرت وسائل إعلام إيرانية إن إحدى الناقلتين قد غرقت في خليج عمان وأن السلطات الإيرانية أنقذت العشرات من طاقمي السفينتين. وأفادت التقارير بأن إحدى الناقلتين مملوكة للنرويج وترفع علم جزر المارشال، فيما تملك اليابان الناقلة الأخرى التي ترفع علم بنما.

من جانبه، أدان أيضا رئيس مجلس الأمن للشهر الحالي وزير خارجية الكويت، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، استهداف ناقلتي نفط في خليج عمان. وجدد في هذا الصدد دعوة المجتمع الدولي إلى اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحيلولة دون المزيد من التوتر في هذه المنطقة الحساسة من العالم.