الأمم المتحدة تسعى إلى تحقيق المساءلة حيال الجرائم التي ارتكبها داعش 

وأشار في مؤتمر صحفي بالمقر الدائم للأمم المتحدة إلى أن رئيس فريق التحقيق الأممي لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها داعش، كريم أسد أحمد خان، أصدر بيانا في ذكرى من قتلوا في تلك المذبحة، بالإضافة إلى العديد من المسيحيين والإيزيديين والسنة والشيعة والتركمان والكاكائيين وجميع المجتمعات الأخرى التي استهدفها داعش.

وفي بيانه قال السيد خان إن "الأمم المتحدة تنشر مواردها الفنية والقانونية والتحقيقية عملا بقرار مجلس الأمن رقم 2379 لعام 2017، بحيث يتم تحقيق المساءلة حيال الجرائم التي ارتكبها داعش والتي قد ترقى إلى جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية".