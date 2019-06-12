قلق أممي حيال استهداف مطار مدني جنوب السعودية

وفي المؤتمر الصحفي اليومي، أكد فرحان حق، المتحدث باسم الأمم المتحدة، أن المنظمة الدولية على بيان مجلس الأمن الأخير الذي دعا جميع الأطراف إلى ضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية بما يتوافق مع القانون الإنساني الدولي. وقال إن الأمم المتحدة "تحث كلا الطرفين (الحكومة اليمنية والحوثيين) على بذل مزيد من الجهود لإعادة الانخراط في العملية السياسية، وإنهاء الصراع والعمل على حوار يمني شامل".

هذا وقد تأثر حوالي 70 ألف شخص في جميع أنحاء اليمن، بمن فيهم النازحون داخليا، بالأمطار الغزيرة والسيول في الأسابيع الأخيرة، والتي بلغت ذروتها بالفيضانات واسعة الانتشار خلال الأسبوع الثاني من حزيران/يونيو.

#اليمن: أثرت السيول على قرابة 70,000 شخص في أكثر من 10 محافظات، فيما تعمل المنظمات الإنسانية على مضاعفة الجهود لمساعدة المحتاجين عبر توفير المأوى ولوازم منزلية.



تحديث مقتضب حول تأثير السيول والأمطار الغزيرة على عدد من المحافظات👇https://t.co/sZIuhbtjy7#Yemen pic.twitter.com/Fkv3VcgpPe — OCHA Yemen (@OCHAYemen) June 12, 2019

وأوضح فرحان حق أن محافظة حجة هي أكثر المحافظات تضررا حيث تأذت أكثر من 8000 أسرة أو ما يقرب من 48,000 شخص، مشيرا إلى قلق من احتمال أن تؤدي السيول إلى زيادة انتشار الكوليرا في جميع أنحاء البلاد. ويشهد اليمن بالفعل ارتفاعا في حالات الكوليرا حيث تم الإبلاغ عن 364,000 حالة مشتبه بها منذ بداية هذا العام.

وتجري الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني تقييمات للوضع الحالي، وتوسع نطاق الاستجابة الإنسانية على الرغم من القيود المفروضة على الوصول إلى العديد من المناطق المتأثرة. وتشير المعلومات الأولية إلى أن الاحتياجات العاجلة للنازحين هي المأوى والغذاء والمواد غير الغذائية والمساعدة النقدية.