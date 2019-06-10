الأمم المتحدة تنادي بضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في السودان

جاء ذلك بعد أن دعت الجماعة المعارضة الرئيسية في السودان إلى حملة عصيان مدني شامل على مستوى البلاد بدءا من أمس الأحد، حيث أُبلغ عن إغلاق معظم البنوك التجارية والشركات والأسواق بالإضافة إلى المستشفيات كما أن وسائل النقل العام تعمل بالكاد في العاصمة الخرطوم.

وقالت إري كانيكو من مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة إن من بين 11 مستشفى رئيسيا في الخرطوم، تم إغلاق النصف بالكامل أو جزئيا، منذ 3 يونيو الجاري، كما توقف عن الخدمة منذ 8 يونيو مستشفيان رئيسيان للولادة في الخرطوم يوفران خدمات صحية للأمهات، مما يترك حوالي 250 ألف امرأة عرضة للخطر.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعربت عن قلق بالغ إزاء العنف الذي شهده السودان وتعرض له مؤخرا المحتاجون إلى الرعاية الصحية والعاملون في مجال الصحة والمرافق الصحية. وقال بيان للدكتور أحمد المنظري مدير إقليم شرق المتوسط بالمنظمة إن "عمليات الاقتحام التي تعرضت لها المستشفيات في الخرطوم أدت إلى وقف خدمات الطوارئ، ونقل غير مبرر للمرضى، وإصابة أربعة من الطواقم الطبية، كما شكلت تهديدا لآخرين".

وأكدت المتحدثة في المؤتمر الصحفي من نيويورك اليوم أن الأمم المتحدة تواصل دعمها للمستشفيات والمراكز الصحية، حيث تقوم منظمة الصحة العالمية بالتنسيق مع وزارة الصحة والشركاء الصحيين بشأن القضايا التشغيلية، بما في ذلك التبرعات والتوزيعات وخدمات الإسعاف، وضمان أمن المستشفيات وتوفير الإمدادات الطبية، كما تقوم بدعم تقديم الوجبات والنقل للعاملين الصحيين.

وحسب المتحدثة فإن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قد أنشأ في 7 يونيو مركزا لعمليات الطوارئ في الخرطوم لتنسيق تبادل المعلومات والاستجابة واللوجستيات والاتصال والتخطيط.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد أدان بشدة أعمال العنف والتقارير عن الاستخدام المفرط للقوة من جانب أفراد الأمن السودانيين ضد المدنيين، مما أسفر عن مقتل وإصابة الكثيرين، معربا عن قلقه إزاء الأنباء التي تفيد بفتح قوات الأمن النيران داخل المنشآت الطبية.

