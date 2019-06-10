روزماري ديكارلو في السعودية لمناقشة الأوضاع في اليمن

وأوضحت أري كانيكو من مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة، أن ديكارلو التقت وزير الخارجية السعودي السيد إبراهيم عبد العزيز العساف، والأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات في مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد العزيز حمد العويشق.

وناقشت ديكارلو مع المسؤوليْن السعوديين مجموعة واسعة من القضايا الإقليمية، بما في ذلك الوضع في اليمن، حيث أعرب كلاهما عن دعمهما لعمل الأمم المتحدة في اليمن وجهود المبعوث الخاص للأمين العام، مارتن غريفيثس.

وفي وقت لاحق اليوم، التقت السيدة ديكارلو بالرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي حيث ناقشا عمل المبعوث الأممي الخاص لليمن مارتن غريفيثس، والطريق إلى الأمام لتنفيذ اتـفاق ستوكهولم والعودة إلى الحوار للتوصل إلى حل سياسي للنزاع الأوسع في اليمن على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها ونتائج مؤتمر الحوار الوطني وجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وبحسب ديكارلو كانت المناقشات مثمرة، حيث شكرت الرئيس هادي لالتزام حكومته بالتنفيذ الكامل لاتفاق ستوكهولم.

تجدر الإشارة إلى أن الإحاطة القادمة لمجلس الأمن حول اليمن ستعقد في 17 حزيران/يونيو 2019.