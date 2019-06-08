ليبيا: ممثل الأمين العام يجول على مدارس تستقبل نازحين ومهاجرين منوها بكرم وطيبة الليبيين في دعم إخوانهم

وتأتي هذه الزيارة في إطار تفقد ممثل الأمين العام لعمل وكالات الأمم المتحدة في الاستجابة للاحتياجات الإنسانية للنازحين في العاصمة طرابلس، والاطلاع على احتياجات النازحين.

وقال الممثل الخاص "أود في هذه المناسبة أن أشكر كرم الشعب الليبي الذي استقبل هؤلاء الإخوة في الإنسانية من بلدان أخرى كما استقبل الليبيين أنفسهم واعتنى بهم، وهذا يشير إلى طيبة وإلى كرم يهنأ عليه الشعب الليبي وبالذات أهالي طرابلس."

وفيما طالب الممثل الخاص بهدنة إنسانية عاجلة وبزيادة الدعم المقدم إلى النازحين، أثنى على جهود بلدية حي الأندلس وخلية الأزمة والحركة العامة للكشافة والمرشدات في دعم إخوانهم في هذه المحنة.

كما أثنى الممثل الخاص على جهد سلطات بلدية طرابلس والهلال الأحمر في تقديم الدعم وحث جميع المعنيين على تسريع وتسهيل وتمكين عملية أعادة النازحين طوعا إلى ديارهم.