الجمعية العامة تنتخب 5 أعضاء جدد بمجلس الأمن

تبدأ هذه العضوية الجديدة في الأول من يناير/كانون الثاني وتستمر لمدة عامين.

عن المجموعة الأفريقية انتخبت تونس والنيجر بمئة وواحد وتسعين صوتا لكل منهما، من إجمالي 193 دولة عضوا بالأمم المتحدة. ويشغل هذين المقعدين في الوقت الحالي كوت ديفوار وغينيا الاستوائية.

وعن مجموعة آسيا والمحيط الهادئ، التي تشغل الكويت مقعدها في المجلس، انتخبت فيتنام بمئة واثنين وتسعين صوتا.

وتنضم سانت فنسنت وجزر غرينادين إلى عضوية المجلس ممثلة لمجموعة أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، التي تشغل مقعدها حاليا بيرو.

ومن مجموعة أوروبا الشرقية انتخبت أستونيا، لتحل محل بولندا في العام الجديد.

وقبيل بدء عضوية هذه الدول الخمس في المجلس، تنتهي عضوية الكويت وكوت ديفوار وغينيا الاستوائية وبيرو وبولندا في الحادي والثلاثين من ديسمبر/كانون الأول 2019.

ويتشكل مجلس الأمن الدولي من 15 عضوا، منهم 5 أعضاء دائمو العضوية هم الولايات المتحدة الأميركية، المملكة المتحدة، فرنسا، روسيا، والصين. وتوزع المقاعد العشرة الأخرى على أساس إقليمي: 5 للدول الأفريقية والآسيوية، واحد لدول أوروبا الشرقية، 2 لدول أميركا اللاتينية والكاريبي، 2 لدول أوروبا الغربية ودول أخرى. ويتحمل المجلس المسؤولية الرئيسية عن صون السلم والأمن الدوليين.