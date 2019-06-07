في أول تعليق بعد انتخاب تونس لعضوية مجلس الأمن، الجهيناوي يؤكد أن الأغلبية الساحقة من الأصوات تقدير لتونس وسياستها

7 حزيران/يونيه 2019
انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة تونس لتنضم إلى العضوية غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي لمدة عامين بدءا من مطلع عام 2020. وقد حصلت تونس على 191 صوتا من إجمالي عدد الدول الأعضاء بالأمم المتحدة البالغ 193 دولة.
وفي أول تعليق على ذلك، تحدث وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي من قاعة الجمعية العامة مع أخبار الأمم المتحدة قائلا:
"هذه أغلبية مشرفة، تقريبا إجماع، وهذا بطبيعة الحال تقدير لتونس ولسياستها الخارجية والداخلية، ولكن أيضا مسؤولية كبرى لتونس، إن شاء الله تضطلع بها خدمة للسلم والأمن في العالم، وخاصة لخدمة قضايا المنطقة العربية والمنطقة الأفريقية، الذين دعموا هذا الترشح وسنقوم إن شاء الله في الوقت المناسب بواجبنا تجاه هذه البلدان".
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