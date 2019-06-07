في أول تعليق بعد انتخاب تونس لعضوية مجلس الأمن، الجهيناوي يؤكد أن الأغلبية الساحقة من الأصوات تقدير لتونس وسياستها

وفي أول تعليق على ذلك، تحدث وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي من قاعة الجمعية العامة مع أخبار الأمم المتحدة قائلا:

"هذه أغلبية مشرفة، تقريبا إجماع، وهذا بطبيعة الحال تقدير لتونس ولسياستها الخارجية والداخلية، ولكن أيضا مسؤولية كبرى لتونس، إن شاء الله تضطلع بها خدمة للسلم والأمن في العالم، وخاصة لخدمة قضايا المنطقة العربية والمنطقة الأفريقية، الذين دعموا هذا الترشح وسنقوم إن شاء الله في الوقت المناسب بواجبنا تجاه هذه البلدان".

المزيد لاحقا.