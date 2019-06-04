الأمطار الغزيرة والفيضانات في جنوب غرب ليبيا تقتلُ شخصين وتشردُ ألفين

ونقلا عن الأوتشا، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك للصحفيين في نيويورك:

"تسببت الفيضانات في انهيار المنازل وإغلاق الطرق وتوقف شبكات الاتصالات والكهرباء عن العمل في معظم أجزاء البلدية. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، تأثر المستشفى العام في غات بشدة بسبب الفيضانات في المستشفى."

وفيما يجري التحقق من التقارير الأولية، قال دوجاريك إن منظمة الصحة العالمية قد جهزت مخزونا إضافيا من الإمدادات الطبية، في مركزها الجنوبي، استعدادا للاستجابة للفيضانات.

