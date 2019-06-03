نزوح مئات الآلاف مع استمرار الأعمال العدائية شمال غرب سوريا

وقال المتحدث الرسمي ستيفان دوجاريك في المؤتمر الصحفي في نيويورك اليوم إن حوالي 307 آلاف شخص قد اضطروا للنزوح من مناطقهم في الفترة ما بين 1 نيسان/أبريل و22 أيار/مايو الجاري، وإن معظم هؤلاء يعيشون خارج المخيمات ومراكز الاستقبال. كما أشار إلى أن حوالي 100 مدرسة في إدلب وحدها تستضيف نازحين فارين من مناطق القتال.

وبحسب المتحدث، فقد تعرض الأمن الغذائي وسبل العيش لملايين الأشخاص في جميع أنحاء حماة وإدلب وحلب للخطر، بعد الدمار الذي لحق بالمحاصيل والأراضي الزراعية وغيرها من الاضطرابات التي أصابت قطاع الزراعة.

وتقوم الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني بعمليات الاستجابة داخل منطقة خفض التصعيد، حيث قام برنامج الأغذية العالمي في شهر أيار/مايو بتوزيع حصص الطعام الجاهزة على 190 ألف شخص من النازحين حديثا إلى المنطقة.