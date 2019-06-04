الأمين العام يحذر في اليوم العالمي للبيئة من مخاطر غير مسبوقة

جاءت كلمات الأمين المحذرة في رسالة خاصة بمناسبة الـيوم العالمي للبيئة -تحييه الأمم المتحدة في الخامس من حزيران/يونيو من كل عام- وجهها لدول العالم داعيا إلى اتخاذ إجراءات محددة حيال هذا التهديد، من بينها "فرض الضرائب على التلوّث، لا على الناس، وإنهاء دعم الوقود الأحفوري، ووقف بناء محطات جديدة توليد الطاقة بالفحم".

وأشار غوتيريش في رسالته إلى ما أوضحته دراسات الأمم المتحدة وخبراؤها من أن تلوث الهواء يودي بحياة سبعة ملايين شخص كل عام، وأضراره البالغة على نماء الأطفال والكثير من ملوثات الهواء يسبب الاحترار العالمي أيضا.

وذكَّر غوتيريش بأن المناسبة العالمية تبرِز مدى اعتماد سكان العالم جميعا على الطبيعة وعلى صحة الكوكب، وقال إن جودة الماء والطعام ترتهن بحماية عالم الطبيعة. ووصف غوتيريش مواجهة التغير المناخي بمعركة الإنسانية الكبرى "التي لابد أن يُكتب لنا النصر فيها" مؤكدا أن ذلك ليس مستحيلا مع توفر الحلول التي تقدمها جهود العلماء ووكالات الأمم المتحدة وخبراؤها المتخصصون.