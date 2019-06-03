خبير أممي يحث على العمل الجريء للتصدي لتلوث الهواء الذي يقتل 7 ملايين شخص سنويا 

وأشار ديفيد بويد مقرر الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان والبيئة، إلى أن 7 ملايين شخص يلقون حتفهم سنويا "قبل الأوان" بسبب تلوث الهواء بمعدل شخص واحد كل خمس ثوان، منهم 600 ألف طفل، إذ يتنفس 90% من سكان العالم هواء ملوثا.

وقال بويد، في بيان صحفي، إن تلوث الهواء قاتل صامت وخفي يؤثر بشكل غير متناسب على النساء والأطفال والمجتمعات الفقيرة.

وأضاف أن الفشل في ضمان نقاء الهواء يمثل انتهاكا للحقوق في الحياة والصحة والرفاه، وأيضا للحق في العيش في بيئة صحية. وشدد على ضرورة أن تتخذ الدول إجراءات عاجلة لتحسين جودة الهواء والوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.

وقال بويد إن الهواء النظيف عنصر جوهري للحق في البيئة الصحية، بالترافق مع ضرورة توفير المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي الملائمة والغذاء الصحي المنتج بشكل مستدام والبيئة غير السامة والتنوع البيولوجي السليم والطقس الآمن.

وأضاف أن الحق في البيئة الصحية، أساسي لرفاه البشر وأمر معترف به قانونيا من أكثر من 150 دولة على المستويات الوطنية والإقليمية.

وأشار الخبير الأممي المستقل إلى قصص نجاح كثيرة في مجال مكافحة تلوث الهواء بمختلف أنحاء العالم، بما في ذلك في الصين التي تستضيف الاحتفال باليوم العالمي للبيئة هذا العام. وقال إن هذه القصص تثبت أن تلوث الهواء، مشكلة يمكن منعها.

وأكد ديفيد بويد على 7 خطوات رئيسية، أوردها في أحدث تقاريره إلى مجلس حقوق الإنسان، يتعين على الدول اتخاذها وهي:

رصد جودة الهواء وآثارها على صحة البشر تقييم مصادر تلوث الهواء إتاحة المعلومات لعامة الناس، بما في ذلك التنبيهات الصحية العامة. وضع تشريع وقواعد ومعايير وسياسات لجودة الهواء. تطوير خطط عمل تتعلق بجودة الهواء على المستويات المحلية والوطنية وأيضا الإقليمية إذا استدعت الضرورة. تطبيق خطة عمل لجودة الهواء وفرض تنفيذ معاييرها. تقييم التقدم، وتعزيز الخطة، إذا استدعت الضرورة لضمان الوفاء بالمعايير.

واحتفالات باليوم العالمي للبيئة، حث الخبير الأممي الدول على اتخاذ إجراءات جريئة لمكافحة تلوث الهواء وتحسين الصحة ومعالجة تغير المناخ والوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.