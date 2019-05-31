غوتيريش يدعو إلى الإسراع باستئناف وإتمام المفاوضات حول الانتقال إلى سلطة بقيادة مدنية في السودان

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن المتحدث باسم الأمم المتحدة، أورد أن الأمين العام يرحب بالتقدم الذي أحرزته الأطراف بشأن المسائل المتعلقة بالمؤسسات الانتقالية، في إشارة إلى البيان الذي اعتمده مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي خلال اجتماعه يوم الاثنين 27 مايو.

ودعا الأمين العام الأطراف إلى استئناف وإكمال المفاوضات المتعلقة بالانتقال إلى سلطة انتقالية بقيادة مدنية، في أقرب وقت ممكن، وعلى النحو الذي طلبه الاتحاد الأفريقي.

وأكد البيان التزام الأمم المتحدة بالعمل مع الاتحاد الأفريقي لدعم هذه العملية، واستعدادها لدعم أصحاب المصلحة السودانيين في جهودهم لبناء سلام دائم.

وكان المجلس العسكري الانتقالي وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير قد أعلنا إحراز تقدم نحو ترتيبات الفترة الانتقالية ومؤسساتها في 14 مايو/أيار قبل تعليق المحادثات بين الجانبين عقب أعمال عنف شهدتها مناطق قريبة من اعتصام عام أمام قيادة الجيش السوداني في العاصمة الخرطوم.

