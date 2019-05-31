 

ليبيا: نزوح 8000 شخص جراء القتال خلال هذا الأسبوع وحده - نصفهم أطفال 

UNHCR/P. Moore
(من الأرشيف) أجبر خالد، وهو طالب من أجدابيا، على مغادرة منزله بسبب القصف والقتال . كان وعائلته يعيشون في خيام في الأراضي القاحلة على طريق طبرق - أجدابيا السريع.
31 آيار/مايو 2019
المهاجرون واللاجئون

أفادت منظمة الأمم المتحدة للهجرة بأن عدد الأشخاص الذين فروا من منازلهم بسبب القتال في العاصمة الليبية طرابلس تجاوز 90 ألف شخص. 

وفي المؤتمر الصحفي اليومي، أوضح نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، أن هذا الأسبوع وحده شهد نزوح 8000 شخص – يعتقد أن نصفهم أطفال. 

وأضاف أن عمال الإغاثة يواصلون تقديم المساعدة للمشردين داخليا وغيرهم من المستضعفين الذين تأثروا بأعمال القتال المستمرة، حيث تلقى أكثر من 47,000 شخص في طرابلس والمناطق المحيطة بها المساعدة حتى الآن. 

هذا ويتم توفير الغذاء والماء ومواد أساسية أخرى للعائلات النازحة حديثا، بينما يتم تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال المتأثرين بالنزاع. 

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