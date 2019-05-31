ليبيا: نزوح 8000 شخص جراء القتال خلال هذا الأسبوع وحده - نصفهم أطفال 

وفي المؤتمر الصحفي اليومي، أوضح نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، أن هذا الأسبوع وحده شهد نزوح 8000 شخص – يعتقد أن نصفهم أطفال.

وأضاف أن عمال الإغاثة يواصلون تقديم المساعدة للمشردين داخليا وغيرهم من المستضعفين الذين تأثروا بأعمال القتال المستمرة، حيث تلقى أكثر من 47,000 شخص في طرابلس والمناطق المحيطة بها المساعدة حتى الآن.

هذا ويتم توفير الغذاء والماء ومواد أساسية أخرى للعائلات النازحة حديثا، بينما يتم تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال المتأثرين بالنزاع.