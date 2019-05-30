الأمم المتحدة تدين نهب إمدادات الإغاثة في مخيم كلما للنازحين في دارفور 

ودعت اﻟﺴﯿﺪة ﺳﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت إﻟﻰ إﺟﺮاء ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺳﺮﯾﻊ وﻣﺴﺎءلة الجناة. وذكر بيان صحفي صادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في السودان أن حادثي نهب آﺧﺮين ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ وقعا ﻓﻲ ﻣﻌﺴﻜﺮات اﻟﻨﺎزﺣﯿﻦ ﻓﻲ دارﻓﻮر ﺧﻼل اﻟﺸﮭﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ.

وأبدى المكتب القلق من حدوث تلك الأعمال في معسكرات النازحين التي تعد مساحة إنسانية يجب ألا يتعرض النازحون والمنظمات الإنسانية فيها للتهديد أو المضايقة أو الهجمات والأذى.

وقالت المسؤولة الأممية "إن اﻻﻋﺘﺪاءات ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺎل اﻹﻏﺎﺛﺔ ﺗﻨﺘﮭﻚ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﺪوﻟﻲ وﺗﮭﺪد ﺗﻮﻓﯿﺮ وﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻤﻨﻘﺬة ﻟﻠﺤﯿﺎة للمحتاجين".

ويعد معسكر كلما للنازحين أحد أكبر المعسكرات في دارفور، حيث يستضيف نحو 128 ألف شخص، وفق الشركاء في المجال الإنساني.

وأدان اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان ﺟﻤﯿﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﻌﻨﻒ، ودعا كل أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ إﻟﻰ اﺣﺘﺮام وﺗﺴﮭﯿﻞ وﺣﻤﺎﯾﺔ إﯾﺼﺎل اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان.

وتهدف خطة الاستجابة الإنسانية للسودان خلال العام الحالي، إلى تزويد 4.4 مليون شخص بالمساعدات الإنسانية.