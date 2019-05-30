احتجاز ثلاثة من المشتبه بتورطهم بهجمات في غرب جمهورية أفريقيا الوسطى

وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، أن المحتجزين الثلاثة قد سُلموا إلى السلطات في بانغي في 27 مايو/أيار الجاري.

وأضاف حق أنه بعد إرسال بعثة مشتركة من كل من مينوسكا وحكومة أفريقيا الوسطى والاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا إلى المنطقة يوم السبت الماضي، تم نشر فريق حماية مشترك تابع لمينوسكا في باوا في السابع والعشرين من الشهر الجاري لإجراء مهمات ميدانية في المناطق المتضررة من عمليات القتل.