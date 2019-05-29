 

بعد تقارير عن 600 حالة إصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، خبراء الصحة يصلون إلى باكستان  

Donald Bliss/NLM/NIH
هيكل ثلاثي الأبعاد تتفاعل فيه الخلايا التائية لفيروس نقص المناعة البشرية (الأزرق والأخضر) وغير المتعايش (البني والأرجواني) .
29 آيار/مايو 2019
الصحة

أعلنت الأمم المتحدة اليوم أن فريقا من خبراء منظمة الصحة العالمية المتخصصين في فيروس نقص المناعة البشرية قد وصلوا إلى باكستان، بعد تقارير تفيد بتفشي الفيروس في إحدى مقاطعات البلاد، وتسجيل أكثر من 600 حالة إصابة محتملة حتى الآن، نصفهم من الأطفال دون سن الخامسة. 

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، إن التفشي الأخير للمرض قد تم الإبلاغ عنه لأول مرة في 25 أبريل/نيسان، مع البدء في برنامج واسع لفحص فيروس نقص المناعة البشرية بين السكان في مقاطعة السند.  

وأوضح المتحدث أنه قبل التفشي الأخير، كان في كل أنحاء باكستان ما يزيد قليلا عن 1200 طفل مصاب بفيروس نقص المناعة يتلقون العلاج المضاد للفيروسات الرجعية.  

وأكد السيد فرحان حق أن الفريق الذي تقوده منظمة الصحة العالمية سيسعى للتحقق من مصدر تفشي المرض والسيطرة عليه، كما سيقوم الخبراء بتوفير خبراتهم لخدمة السلطات المحلية في مجال فحص الفيروس، وفي جانب علاج المتأثرين والمصابين به من الأطفال، وكذلك تقديم المشورة والمساعدة النفسية للأسر. 

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