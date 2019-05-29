بعد تقارير عن 600 حالة إصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، خبراء الصحة يصلون إلى باكستان  

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، إن التفشي الأخير للمرض قد تم الإبلاغ عنه لأول مرة في 25 أبريل/نيسان، مع البدء في برنامج واسع لفحص فيروس نقص المناعة البشرية بين السكان في مقاطعة السند.

وأوضح المتحدث أنه قبل التفشي الأخير، كان في كل أنحاء باكستان ما يزيد قليلا عن 1200 طفل مصاب بفيروس نقص المناعة يتلقون العلاج المضاد للفيروسات الرجعية.

وأكد السيد فرحان حق أن الفريق الذي تقوده منظمة الصحة العالمية سيسعى للتحقق من مصدر تفشي المرض والسيطرة عليه، كما سيقوم الخبراء بتوفير خبراتهم لخدمة السلطات المحلية في مجال فحص الفيروس، وفي جانب علاج المتأثرين والمصابين به من الأطفال، وكذلك تقديم المشورة والمساعدة النفسية للأسر.