أفغانستان: الهجمات على المدارس ترتفع ثلاثة أضعاف خلال عام واحد 

وبحسب البيان، هذه هي المرة الأولى التي تزداد فيها الهجمات على المدراس منذ عام 2015.

وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف، هنريتا فور، إن "الهجماتِ التي لا معنى لها على المدارس وقتلَ وإصابة وخطف المعلمين والتهديدات ضد التعليم، أفعال تدمر آمال وأحلام جيل كامل من الأطفال".

وأدى الصراع المستمر والحالة الأمنية المتدهورة بسرعة في جميع أنحاء البلاد إلى إغلاق أكثر من 1000 مدرسة بحلول نهاية العام الماضي. وقد حرم نصف مليون طفل من حقهم في التعليم نتيجة لذلك.

وذكرت اليونيسف أن أحد أسباب الزيادة في الهجمات على المدارس هو استخدامها كمراكز لتسجيل الناخبين والاقتراع للانتخابات البرلمانية عام 2018.

وتقدر المنظمة أن حوالي 3.7 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 7 و17 سنة – أي ما يقرب من نصف جميع الأطفال في سن الدراسة في أفغانستان – غير ملتحقين بالمدرسة.

وقد تسبب تزايد انعدام الأمن وارتفاع معدلات الفقر والتمييز المستمر ضد الفتيات في ارتفاع معدل الأطفال غير الملتحقين بالمدارس العام الماضي لأول مرة منذ عام 2002. وتمثل الفتيات 60 في المائة من هؤلاء الأطفال.

وتعمل اليونيسف مع الحكومة والشركاء الآخرين لتوفير التعليم المجتمعي غير الرسمي والمعجل. وهذا يشمل إنشاء فصول في المباني المجتمعية والمنازل، مما يساعد على الحد من خطر انعدام الأمن في الطريق إلى المدرسة.

ومع افتتاح المؤتمر الدولي الثالث للمدارس الآمنة في إسبانيا يوم أمس، تدعو اليونيسف إلى وضع حد لجميع الهجمات على المدارس وتحث جميع الأطراف المتحاربة على حماية التعليم أثناء النزاع المسلح.