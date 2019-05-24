 

ليبيا: العاملون في مجال الصحة ضحايا للقصف في طرابلس -- مجددا

UNOCHA/Giles Clarke
المقر السابق لمكتب المتحدث باسم البرلمان في طرابلس.
24 آيار/مايو 2019
السلم والأمن

أعربت وكالات الأمم المتحدة الإنسانية في ليبيا عن قلق عميق إزاء مقتل اثنين من المستجيبين للطوارئ أثناء تأديتهما لواجبهما أمس في العاصمة الليبية طرابلس، عندما قُصفت مركبتا إسعاف مدرعتان تحملان علامات واضحة على أنهما من سيارات الإسعاف.  

وأوضح ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، أن طبيبا قـُتِل عندما أصيبت سيارة الإسعاف الأولى. فيما ضربت سيارة الإسعاف الثانية أثناء محاولة من على متنها إنقاذ ضحايا الهجوم الأول، مما أسفر عن مقتل أحد المسعفين وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين. 

وأضاف دوجاريك، في مؤتمره الصحفي اليومي بالمقر الدائم، أن هجوم أمس يرفع عدد ضحايا العاملين في مجال الصحة الذين قتلوا منذ بدء الاشتباكات الحالية إلى ستة أشخاص، مع إصابة سبعة آخرين. بينما أصيبت 14 سيارة إسعاف إما بأضرار أو دمرت. كما تعرض مرافقان للرعاية الصحية للقصف. 

هذا ومازال النزوح المدني في ارتفاع، حيث نزح الآن أكثر من 82,000 شخص نتيجة للاشتباكات، ووفقا لمنظمة الأمم المتحدة للهجرة. 

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