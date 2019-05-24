برنامج الأغذية العالمي يرحب بدعم سويسرا للاجئين الصحراويين في الجزائر 

وأعرب ممثل البرنامج في الجزائر رومان سيروا، عن امتنان البرنامج لشعب وحكومة سويسرا لكونهم من الداعمين لبرنامج التغذية المدرسية في مخيمات اللاجئين الصحراويين منذ فترة طويلة، مضيفا أن البرنامج سيستخدم هذه الأموال لدعم أنشطة أخرى مهمة أيضا.

وأوضح إيرفيه فيروسيل الناطق الرسمي باسم برنامج الأغذية العالمي في جنيف أن "هذه الأموال ستضمن أن يواصل البرنامج توزيع الحصص الغذائية الشهرية التي تشمل الحبوب والبقول والزيت النباتي والسكر والأطعمة المخلوطة المحصنة، والتي تعد المصدر الرئيسي للغذاء لهؤلاء اللاجئين"، مشيرا إلى أن اللاجئين الصحراويين كانوا منذ عام 1975، يعيشون في ظل ظروف قاسية في الصحراء الكبرى جنوب غرب الجزائر. ويعيش آلاف اللاجئين في خمسة مخيمات للاجئين بالقرب من مدينة تندوف الجزائرية.

نشاط برنامج الأغذية يشمل أيضا الأمهات الحوامل والمرضعات

كما يوفر برنامج الأغذية العالمي منتجات غذائية خاصة تمنع سوء التغذية وعلاجه بين الأمهات الحوامل والمرضعات والأطفال دون سن الخامسة.

ويتم تسجيل عشرات الآلاف من الأطفال في المدارس ورياض الأطفال ومراكز ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع المخيمات الخمسة. وتشرف سلطات اللاجئين على التعليم وتستفيد جميع المؤسسات من التغذية المدرسية التي يوفرها برنامج الأغذية.

ويقدم البرنامج الدعم للاجئين من الصحراء الغربية في الجزائر منذ عام 1986. ويتم تنفيذ مساعدة البرنامج في الجزائر ومراقبتها بالتعاون مع المنظمات الوطنية والدولية لضمان وصول الأغذية إلى الأشخاص الذين تستهدفهم.