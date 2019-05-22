الأمين العام يدين تقارير عن وقوع هجوم على مطار في نجران بالسعودية

ووفق ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، أدان الأمين العام هذه الهجمات وأي هجوم يستهدف المدنيين وبنيتهم الأساسية بما ينتهك القانون الإنساني الدولي.

ودعا الأمين العام أنطونيو غوتيريش، أطراف الصراع اليمني إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومنع مزيد من التصعيد في ظل تصاعد التوترات.

وذكـّر الأمين العام الأطراف بأن التحرك قدما بشكل مثمر ممكن عبر الحوار، ودعا كل الأطراف إلى العمل بصورة بناءة مع مبعوثه الخاص لليمن مارتن غريفيثس لتحقيق مزيد من التقدم في تطبيق اتـفاق ستوكهولم، وجهود إنهاء الصراع.

وكانت الحكومة اليمنية وأنصار الله (الحوثيون) قد توصلا لاتفاق ستوكهولم آخر العام الماضي في ختام المشاورات اليمنية في السويد. ومن بين ما اتفق عليه الطرفان خلال المشاورات، إعادة الانتشار المشترك للقوات من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومدينة الحديدة، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ، ووقف إطلاق النار على الفور في المدينة والموانئ.